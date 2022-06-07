На заседании Совета Безопасности ООН председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в военных преступлениях и продовольственном шантаже, в провоцировании глобального продовольственного кризиса и использовании поставок зерна в качестве оружия.

Шарль Мишель сказал, в частности, что Россия бомбит украинские зернохранилища, не дает сеять на большей части территории Украины, ворует зерно на захваченных территориях, а также пытается использовать продовольственный кризис как оружие. При этом представитель Евросоюза напомнил, что вопреки утверждениям России, ЕС не вводил санкции против российского аграрного сектора, а действующие ограничения никак не мешают ей экспортировать зерно и удобрения в третьи страны.

В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил европейского политика в «распространении лжи» и покинул зал заседаний. Мишель отреагировал на поведение российского дипломата репликой: «Вы можете идти – наверное, это проще, чем слушать правду, дорогой посол». (svoboda.org)