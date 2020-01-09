Постпред Ирана при ООН: США должны вернуться в ядерную сделку для дискуссий по ее аспектам

Иран готов вести с США переговоры по аспектам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе только при условии возвращения Вашингтона в соглашение. Об этом заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Для США лучше вернуться в СВПД и вернуться к переговорам, — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. — Если они вернутся и будут в целом выполнять СВПД, думаю, мы могли бы вести дискуссии внутри формата 5+1 [пять постоянных членов СБ ООН и Германия, ведущие переговоры с Ираном]».