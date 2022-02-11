После индексации и разовой финансовой помощи увеличилась средняя трудовая пенсия, информирует Министерство труда и социальной защиты. Но поможет ли это на фоне рекордного роста цен?

По итогам индексации и 200 манатов финансовой помощи с января этого года средняя трудовая пенсия выросла на 9 процентов и составит в текущем году 360 манатов. По свидетельству Минтруда, средняя пенсия по возрасту достигнет 385 манатов. В декабре этот показатель был объявлен на уровне 358 манатов.

За последние три года средний размер трудовых пенсий увеличился на 60 процентов. Правда, заметно сократилось число пенсионеров – их осталось 1,2 млн человек (примерно на 30 тыс. меньше, чем в начале прошлого года). Из них около 100 тыс. человек (военнослужащие, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и пр.) получают пенсии с доплатами за выслугу лет. С января этого года минимальный размер трудовых пенсий в Азербайджане составляет 240 манатов (+20 процентов)

В этой связи экономист Неймат Алиев задается вопросом: а может ли возросшая помощь компенсировать рекордный ценовой рост? Отвечая на этот вопрос, эксперт в беседе с # приводит собственные вычисления:

«По состоянию на начало октября минувшего года средняя пенсия по стране составляла 330,6 маната. Как правило, в нашей практике трудовые пенсии лишь немного превышают этот усредненный показатель, а потому будем отталкиваться от этой цифры. Если проиндексировать среднюю пенсию на 3,4 процента и рассчитать возросшую сумму, по итогам индексации она увеличилась на 11 манатов 24 копейки (330,6X103,4 / 100-330,6≈11,24 маната). При пересчете 200 манатов помощи на год в среднем за месяц мы получаем надбавку в размере 16 манатов 67 гяпик (200/12-16,67 манатов). Сложив обе суммы, получаем надбавку в размере 27 манатов 91 гяпик (11,24 + 16,67 = 27,91)».

По словам Алиева, ровно настолько выросла средняя трудовая пенсия по стране. В процентном эквиваленте, средняя трудовая пенсия увеличилась на 8,4 процента (27,91/330,6*100≈8,4 процента).

Тем временем цены на товары повседневного спроса резко выросли во время пандемии. Согласно данным официальной статистики, в декабре 2021 года потребительские товары в Азербайджане подорожали на 12 процентов, в том числе продукты питания на 16,2 процентов. При этом известно, что реальная инфляция и цифры официальной статистики не одно и то же. По подсчетам экономиста, цены в минувшем году выросли примерно на 35 – 40 процентов.

По свидетельству экономиста Натига Джафарли, будущие надбавки к пенсиям, зарплатам и социальным пособиям уже поглотила прошлогодняя инфляция, которая достигла в сегменте продовольствия, по неофициальным данным, аж 30 процентов: «А поскольку население тратит на продукты питания свыше половины своих доходов, рост пенсий и зарплат в наступившем году «съеден» инфляцией истекшего года». При этом эксперты отмечают позитивную роль финансовой помощи пенсионерам.