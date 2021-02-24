Посольство России в Армении подчиняется МИД Азербайджана? — армяне подняли «бурю в стакане»

Информация МЧС России, размещенная на Facebook-странице российского посольства в Армении, вызвала бурю негодования у армянских пользователей. Так, посольство опубликовало информацию с сайта МЧС России о том, что это ведомство организовало доставку населению Нагорного Карабаха очередной партии гуманитарной помощи.

В тексте информации МЧС России указан конечный пункт, куда доставлена гуманитарная помощь — Степанакерт/Ханкенди. Как видим, российское министерство указало как азербайджанское, так и армянское название этого города. По большому счету, ни у азербайджанской, тем более армянской стороны, вроде бы нет причин возмущаться по данному поводу – МЧС России решил сохранить нейтралитет и указал оба варианта названия населенного пункта.

Но этот факт не понравился армянским телеграмм-каналам Re:public of Artsakh и Karabakhskie Armyane. Эти телеграмм-каналы перепечатали новость МЧС России с Facebook-страницы российского посольства, а под текстом задались вопросом: Мы так понимаем, что по 3-стороннему заявлению от 9 ноября Посольство России в Армении тоже перешло под контроль Азербайджана, а лично господин посол подчиняется напрямую МИД Азербайджана?

Подобная реакция привела к тому, что посольство России во избежание скандала удалило текст со своей Facebook-страницы.

Однако во всей этой истории примечателен факт того, что указание наряду с армянским названием азербайджанской версии населенного пункта в Нагорном Карабахе вызвало возмущение у карабахских армян. Разве не вмешательство России спасло их от продолжения военных действий? Разве в настоящее время не Россия оказывает гуманитарную помощь Карабаху, спасая от голода и холода местных армян?

Остатки марионеточного режима карабахских армян даже придали русскому языку статус «официального», ходят разговоры о раздаче местному населению российских паспортов. Этим сепаратисты тешат надежду стать российским протекторатом, но вместо благодарности на примере информации МЧС России мы наблюдаем черную неблагодарность и обвинения в адрес Москвы. На днях звание «герой Арцаха» было посмертно присуждено ярому русофобу Игорю Мурадяну, а сегодня посольство России обвиняют в работе на Азербайджан.

Не слишком ли в России терпеливы к армянским капризам? Зря посольство пошло на поводу у армян и удалило новость, тем более, что посольство опубликовало лишь то, что было на сайте МЧС России. Ведь по антироссийским акциям, Москва должна знать, как армяне могут быть благодарны.