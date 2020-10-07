Посольство Азербайджана в Украине обратилось к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится о недопустимости недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на своей странице в Фейсбук о «войне между Турцией и Арменией» с призывом к православным христианам «присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказанию помощи Армении в этом деле.

«Считаем, что подобные «высказывания» народных избранников Украины не отвечают духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать лишь крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности. Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете «пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды», подчеркнуто в обращении.

| 2020-10-07T19:54:10+04:00 7 октября 2020, 20:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss