Посольство Азербайджана в Украине обратилось к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится о недопустимости недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на своей странице в Фейсбук о «войне между Турцией и Арменией» с призывом к православным христианам «присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказанию помощи Армении в этом деле.

«Считаем, что подобные «высказывания» народных избранников Украины не отвечают духу стратегического партнерства между нашими странами и могут вызвать лишь крайнее возмущение среди широкой общественности как Азербайджана и Турции, так и украинской и мировой общественности. Подобные провокационные призывы также противоречат утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины и статье 37 Конституции Украины о запрете «пропаганды войны, насилия, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды», подчеркнуто в обращении.