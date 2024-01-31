Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил председателю Палаты депутатов парламента Чехии Маркете Пекаровой Адамовой.

Об этом говорится в публикации Айхана Гаджизаде, сделанной им в социальной сети X.

«Вместо того, чтобы комментировать вопросы, основанные на фальшивых армянских повествованиях, главе чешского законодательного органа Маркете Пекаровой Адамовой следовало бы спросить, когда Армения устранит территориальные претензии к своим соседям в своей конституции и законодательстве», — написал он.

Отметим, что председатель Палаты депутатов парламента Чехии находится с визитом в Армении.