Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ. Об этом сообщает «Укрiнформ».

По его мнению, с помощью 200-300 россиян в секретариате в ООН Россия тайно влияет на работу ООН. Ельченко уточнил, что эти люди работают либо на постпредство, либо на спецслужбы. «Я вообще считаю, что это агентурная сеть», — сказал он. Ельченко добавил, что порой таких сотрудников ООН удается «отловить» и тогда их просят «отъехать домой».

Посол отметил, что Россия имеет большой авторитет и влияние в организации. «Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится», — заключил он. Однако все страны, поддерживающие российские взгляды, по его мнению, полностью зависимы от Москвы. Среди них — Мьянма, Камбоджа, Бурунди, Судан, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Ельченко был назначен послом Украины в США 19 декабря президентом Украины Владимиром Зеленским . Ранее он был постоянным представителем Украины при ООН, до этого — послом Украины в России (lenta.ru)