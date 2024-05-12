Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии готовы обсуждать изменения в законе «О прозрачности иностранного влияния» только после того, как он будет принят.

Он подтвердил, что предлагает воспользоваться механизмом вето: президент Саломе Зурабишвили, заблокировав уже принятый закон, должна вернуть его в парламент «с мотивированными предложениями».

На этом этапе, сказал Кобахидзе, могут подключиться и представители ЕС, и ОБСЕ. «Мы готовы отразить аргументированные юридические предложения в законе», — сказал премьер. В то же время он не пояснил, до какой степени правящая партия готова идти на уступки в содержании закона.

«Мы благодарны за то, что впервые услышали от иностранных партнеров, что они готовы к обсуждению — посмотрим остальное», — сказал Кобахидзе.

«ЕС надеется что закон не будет принят в нынешнем виде», — заявил ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он подтвердил позицию Брюсселя: в нынешнем виде документ создаст серьезное препятствие на пути Грузии к европейской интеграции. На данном этапе, по словам Герчинского, миссия ЕС в Грузии ждет заключение Венецианской комиссии по законопроекту.

Ираклий Кобахидзе также заявил на брифинге, что на протестных акциях в ближайшие дни запланированы «насильственные действия» и предупредил, что это «не останется безнаказанным».

«У нас есть неопровержимая информация, что агрессивные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют насильственные действия против парламента и полиции», сказал Кабахидзе.

По его словам, радикальная оппозиция «будет использовать любой инцидент для прикрытия запланированного насилия». (newsgeorgia.ge)