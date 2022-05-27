«Шольц во время выступления в Давосе не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — заявил дипломат.

Кроме того, Мельник в очередной раз раскритиковал канцлера Германии за промедление с поставкой тяжелого вооружения Украине.

«В военном отношении Берлин просто подводит Киев», — резюмировал он.

Всемирный экономический форум в Давосе проходил с 22 по 26 мая.