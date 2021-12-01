Посольство США выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы.

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер разместил в связи с этим на странице посольства США в Twitter соответствующую публикацию.

«Посол Литценбергер приносит соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолета. Мы переживаем боль этой потери с семьей и друзьями погибших, разделяем вашу боль и выражаем глубокие соболезнования», — отмечается в публикации