Посольство США выразило соболезнования в связи с гибелью новорожденных при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Об этом посольство США написало в социальной сети «Х».

«Выражаем искренние соболезнования семьям четырех новорожденных, погибших сегодня при пожаре в Республиканском перинатальном центре. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», – отмечается в публикации.

В результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.