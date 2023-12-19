Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с произошедшим в этой стране разрушительным землетрясением.

Как передает #, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети «X».

«Мы глубоко опечалены известием о сильном землетрясении в Китае, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — отмечается в публикации.

Накануне в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, произошедшее в Северо-Западном Китае, привело к разрушению или повреждению почти 5 тысяч домов. Очаг залегал на глубине 10 км. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай возросло до 126 человек.