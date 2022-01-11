Посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу «Дождь» заявил о том, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.

«Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», — сказал он.

В Женеве 9 и 10 января состоялись консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия — НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит в интервью телеканалу CNN сообщила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией по тематике расширения альянса.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков, подводя итоги встречи с американской делегацией в Женеве, заявил, что НАТО надо отказаться от «освоения» государств, присоединившихся к альянсу после 1997 года.