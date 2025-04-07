Президент США Дональд Трамп заявил, что лидерам иностранных государств придётся заплатить «большие деньги» за отмену пошлин, которые были введены США, чтобы устранить дефицит торгового баланса.

Как передает # со ссылкой на РТ, об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что в выходные дни Трамп провёл серию переговоров с руководителями европейских и азиатских стран, которые пытались убедить его пересмотреть решение о введении тарифов.

«Они до смерти хотят заключить сделку», — приводит британский телеканал слова президента США.