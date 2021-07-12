Посол Ирана в Москве Казем Джалали считает необходимым создать в стране телеканал на русском языке, который познакомил бы иранских бизнесменов с российским рынком.

«Между бизнесменами России и Ирана отсутствует общий язык для взаимодействия. Например, государственный телеканал «Голос Исламской республики» мог бы создать русскоязычный телеканал, а в России – мог быть создан телеканал на персидском языке… Российские бизнесмены, посещая Иран, получают полное представление о ситуации в стране, знакомятся с ее экономическими возможностями», — приводит агентство ISNA слова Джалали.