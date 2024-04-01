Бакинский апелляционный суд вынес решение в отношении руководителя интернет-телеканала Kanal 13 Азиза Оруджова.

Об этом Report сообщила его жена Ламия Черпанова.

Она заявила, что апелляционная жалоба на вынесенное в Сабаильским районным судом решение о продлении Азизу Оруджову меры пресечения в виде ареста еще на два месяца не была удовлетворена.

Отметим, что он был задержан 27 ноября прошлого года.

В отношении руководителя телеканала было возбуждено уголовное дело по статье 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды) Уголовного кодекса Азербайджана. А.Оруджов содержался под стражей в качестве подозреваемого.

На заседании, состоявшемся 28 ноября в Сабаильском районном суде, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Позже ему было предъявлено новое обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК АР.