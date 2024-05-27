Рассмотрена жалоба на решение суда о продлении меры пресечения бывшему “государственному министру” незаконной структуры в Карабахе Рубену Варданяну.

Решение было зачитано на процессе в Бакинском апелляционном суде.

Согласно решению, жалоба Рубена Варданяна не была удовлетворена.

Напомним, некоторое время назад ходатайство Главного следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана было рассмотрено в Сабаильском районном суде, в связи с чем срок ареста был продлен еще на 5 месяцев.

Рубен Варданян был задержан в Карабахе в прошлом году и доставлен в Баку. Ему предъявлены обвинения по ст. 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Напомним, ранее Би-Би-Си и другие зарубежные СМИ выступили с обширными материалами расследования, разоблачающие механизмы отмывания денег Рубена Варданяна и другие его действия в разных странах.