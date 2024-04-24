Хатаинский районный суд вынес решение в отношении Алескера Мамедли, арестованного по делу Toplum TV.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании суда было рассмотрено ходатайство об отпущении его под домашний арест, однако оно не было удовлетворено.

Отметим, что на заседании, состоявшемся 9 марта этого года в Хатаинском районном суде, в отношении подсудимого была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

6 марта в социальных сетях распространилась новость об обыске в офисе Toplum TV и задержании его сотрудников. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), на основании поступившей информации о деятельности группы лиц сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-разыскные мероприятия в офисе, расположенном по адресу: Наримановский район, улица Ю.Чеменземинли, дом 98В, а также по другим адресам.