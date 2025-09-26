Съемочной группе провластного пропагандистского канала «Имеди» отказали во въезде в Молдову. Как сообщается на сайте телеканала, группа собиралась освещать намеченные на воскресенье парламентские выборы, которые пройдут в воскресенье.

«Наших журналиста и оператора не пустили освещать выборы в Кишиневе. После пятичасовой задержки в аэропорту съемочную группу отвели в зал вылета, приставили к ним охрану и даже не сообщили, когда им будет разрешено вернуться на родину.

Им не разрешают пользоваться телефоном, ограничивают свободу передвижения, у них изъяли паспорта и документы. Группе лишь сообщили, что у них якобы нет документов, подтверждающих наличие жилья, финансового обеспечения и цель въезда в страну. Это ложь, у журналистов «Имеди» имеются все необходимые документы. Такова демократия по-молдавски»,-говорится в заявлении.