Посол Беларуси в Берлине будет вызван в МИД Германии

Власти Германии намерены в ближайшее время вызвать в МИД посла Беларуси в ФРГ в связи с лишением аккредитаций иностранных журналистов, освещавших протесты в белорусских городах. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщило агентство France-Presse (AFP).

«Посол Беларуси вскоре будет вызван в МИД», — сообщил источник агентства.

29 августа стало известно, что МИД Беларуси лишил аккредитации около 20 журналистов иностранных СМИ. В частности, без аккредитации остались сотрудники германского телеканала ARD и медиагруппы Deutsche Welle, британской медиагруппы Би-би-си, агентств Associated Press, Reuters, France-Presse, «Радио Свобода» и др.