19 января посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Румынии Луминице Одобеску.

Как сообщает #, на встрече была отмечена важность стратегического сотрудничества и дружественных отношений между Азербайджаном и Румынией, в том числе была обсуждена повестка двусторонних визитов на высоком уровне, работа межправительственной комиссии и политических консультаций.

Также на встрече были обсуждены возможности расширения сотрудничества между двумя странами в таких сферах как энергетика, в том числе «зеленая энергетика», транспортные и логистические проекты.

Министр Луминица Одобеску отметила высокий уровень отношений между двумя государствами и подтвердила приверженность Румынии развитию двустороннего стратегического партнерства.

Кроме этого, на встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр пожелала новоназначенному послу успехов в его деятельности.