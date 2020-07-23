Последний тест Бахрама Багирзаде на коронавирус оказался отрицательным

21 июля заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде сдал ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции, результат оказался отрицательным. До этого результаты всех сданных им тестов были положительными. Несмотря на отрицательный тест, состояние Бахрама Багирзаде по-прежнему остается тяжелым, и в настоящий момент не позволяет выписать его домой или перевести в другую больницу, сообщили Trend Life в пресс-службе Центрального таможенного госпиталя.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ, улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Первого июля он был отключен от аппарата ЕКМО и был подключен только к аппарату ИВЛ. Около десяти дней назад был отключен от ИВЛ.