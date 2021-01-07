После протестов четыре сотрудника Белого дома подали в отставку

Некоторые сотрудники Белого дома подали заявления на увольнение за две недели до инаугурации нового президента США Джо Байдена, сообщает Fox News.

По данным канала, как минимум четверо уже подали прошения об отставке: заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, руководитель аппарата Первой леди и бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, зампресс-секретаря Сара Мэтьюз, секретарь по протокольным вопросам Рикки Никета.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил Fox News, что решение Поттинджера было принято в связи с действиями президента и нападением на Капитолий США. Также раскрыла причину своей отставки Мэттьюс.

«Для меня было честью работать в администрации Трампа, и я горжусь политикой, которую мы проводим. Как человек, работавший в залах Конгресса, я был глубоко встревожена тем, что увидела <…> Я ухожу со своей должности», — прокомментировала Мэтьюз.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. (gazeta.ru)