Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков получал звонки с угрозами в свой адрес после того как, по мнению сторонников войны с Украиной, недостаточно патриотично высказался о войне. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на два анонимных источника, близких к администрации президента.

Это произошло после того, как чиновника критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и секретарь Генерального совета “Единой России” Анатолий Турчак, высказывающиеся за продолжение войны с Украиной.

«[Пескову] звонили не высокопоставленные люди — не Кадыров, тем более не Турчак. Но откуда-то же телефон Пескова звонившие взяли?» — сказал один из собеседников «Медузы». Песков, Кадыров и Турчак материал на момент публикации не комментировали.

Кадыров критиковал Пескова после того, как тот заявил, что не считает предателями и пятой колонной всех, уехавших из России после начала войны. Турчак — после того, как пресс-секретарь Путина признал готовность Москвы к переговорам с Киевом и признал значительные потери в ходе войны.

Источники «Медузы» утверждают, что скоординированной атаки на пресс-секретаря нет, но Путин её и не запрещает. При этом собеседники издания уверены, что публично защищать пресс-секретаря президент «не решится», так как вопрос переговоров с Украиной может ударить по его рейтингу.

Но месту Пескова ничто не угрожает, утверждает издание: Путин считает его человеком из близкого круга и привык к окружению, которое давно не меняется. Пресс-секретарь Путина занимает свою должность с 2008 года.