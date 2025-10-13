Передача Украине американских крылатых ракет Tomahawk обернется серьезными последствиями для самих США во главе с президентом Дональдом Трампом, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — предупредил он.

Медведев намекнул, что в ответ Россия может применить ядерное оружие, причем против американцев и их лидера. По его словам, «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», а запуск таких ракет, если он состоится, будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно», — отметил Медведев. Он выразил надежду, что «это очередная пустая угроза, вроде отправки атомных подлодок поближе к России».

На пост Медведева отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился, что «обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов». «Это очевидный факт… Здесь любой мало-мальски эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — отметил спикер Кремля. В то же время Песков отказался прогнозировать возможную реакцию России. «На тему «Томагавков» мы так много говорили, что я не вижу смысла еще что-то повторять», — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что предоставление Киеву американских дальнобойных ракет приведет к «разрушению позитивных тенденций» в отношениях России и США, а также станет «качественно новым» этапом эскалации. Он отметил, что ВСУ не смогут применять Tomahawk без прямого участия американских военных. В то же время Путин заявил о готовности сбивать эти ракеты, подчеркнув, что они «вообще никак не изменят» соотношение сил на поле боя, поскольку у украинской армии есть проблемы с пополнением личного состава.

12 октября Трамп допустил, что передаст украинцам Tomahawk в случае отказа Путина начать мирные переговоры. «Возможно, я скажу [ему]: послушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk — невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно», — отметил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел телефонный разговор американским коллегой, ставший вторым за два дня. В том числе они обсудили возможные поставки Tomahawk и усиление украинской ПВО. Были ли в итоге приняты какие-то решения по этим вопросам, Зеленский не уточнил.

Дальность полета Tomahawk в зависимости от модификации составляет от 1600 до 2500 км. В случае передачи этих ракет Украине в зоне поражения окажутся до 1945 российских военных объектов, подсчитывал Институт изучения войны (ISW).