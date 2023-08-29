Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжил свое «пророчество», заявив, что нашел «доказательства участия Запада в войне против России».

Как заявил Медведев в Telegram, Украина якобы объявила, что «согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму».

«Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli (военный инцидент) и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (права войны) против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе», — написал Медведев.

В завершение своего бреда Медведев добавил несколько рандомных цитат, в частности Хрущева, Ленина и из Откровения: