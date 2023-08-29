Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжил свое «пророчество», заявив, что нашел «доказательства участия Запада в войне против России».
Как заявил Медведев в Telegram, Украина якобы объявила, что «согласовывала любые удары по всему российскому, например по Крыму».
«Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Рафинированный casus belli (военный инцидент) и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (права войны) против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Пророчества Апокалипсиса все ближе», — написал Медведев.
В завершение своего бреда Медведев добавил несколько рандомных цитат, в частности Хрущева, Ленина и из Откровения:
- «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6);
- «Нас помнят, пока мы мешаем другим» (В.И.Ленин);
- «Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». (Н.С.Хрущев). (unian.net)