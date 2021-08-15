Посол Соединенных Штатов в Афганистане Росс Уилсон был эвакуирован из здания американской дипмиссии и к настоящему времени доставлен в аэропорт Кабула.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье телеканал CBS.

«Посол США покинул посольство в Кабуле. Он и флаг (Соединенных Штатов) сейчас находятся в аэропорту», — написала журналистка телеканала в своем аккаунте в Twitter.

Ранее госдепартамент США сообщил, что аэропорт Кабула в свете продолжающегося наступления боевиков «Талибана» выбран в качестве места размещения американских дипломатов.