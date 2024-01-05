Сотни домов были эвакуированы в Великобритании из-за сильных наводнений после обильных дождей.

Как передает #, об этом сообщил в пятницу телеканал ITV.

«Уровень рек продолжает увеличиваться после сильных дождей ночью… Сотни домов были эвакуированы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что среди особо пострадавших районов — восточная часть Лондона, графства Ноттингемшир в центральной Англии и Глостершир на юго-западе страны.

Как сообщила лондонская пожарная служба, в городе затоплен участок площадью более 40 тыс. квадратных метров. В связи с этим около 50 человек пришлось эвакуировать.

В графстве Ноттингемшир накануне была объявлена чрезвычайная ситуация из-за поднимающегося уровня рек, власти призвали жителей наиболее подверженных наводнениям районов готовиться к эвакуации.

В Глостершире полиция сообщила о перекрытии нескольких дорог из-за наводнений, в небольшой деревне на севере графства был создан эвакуационный центр, жителей острова недалеко от города Глостер также призвали покинуть свои дома.