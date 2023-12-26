Ужесточение миграционной политики в Турции превратило купленную там россиянами недвижимость в «супердорогие кладовки для вещей», как выразился один из них. Они не могут ни получить вид на жительство, ни продать недвижимость — цены упали, а рынок замер. Сотни россиян безуспешно пытаются избавиться от приобретенных в Турции квартир и домов.

После начала войны Турция стала одним из самых популярных мест для покинувших страну россиян. В прошлом году туда переехали 100 000 россиян, тем более что виза им не нужна. Они стали главными иностранными покупателями турецкой недвижимости: россияне приобрели более четверти всех объектов, 16 000 (втрое больше, чем в 2021 г.). Для многих из них эта недвижимость теперь стала обузой.

Цены на недвижимость в Турции, как и во многих других странах, последние годы росли. Многие турки видели в ней спасение сбережений от гиперинфляции, активно скупали недвижимость иностранцы: покупка на сумму более 50 000 евро (75 000 в Стамбуле) позволяла получить ВНЖ, а свыше 250 000 евро — гражданство.

С начала войны турецкая недвижимость подорожала примерно вдвое (в валюте). По данным Endeksa (эта организация собирает информацию о рынке недвижимости Турции), в январе 2022 г. средняя стоимость квадратного метра в Турции была 382 евро, в ноябре этого года он стоил в среднем уже 767 евро. За последний год цены на турецкую недвижимость прибавили 25%.

Однако в последнее время роста нет и в помине. На пике в мае квадратный метр стоил 818 евро, но затем цены упали на 15%, до 692 евро в июле, в сентябре восстановились примерно до 760 евро и с тех пор колеблются около этого уровня.

Активность рынка с середины года тоже снижается. По данным турецкого статистического института (TÜİK), в ноябре было заключено 93 514 сделок, на 21% меньше, чем годом ранее, а за 11 месяцев падение составило 15%. Выдача ипотеки за ноябрь снизилась почти на 60%. Дело в росте процентных ставок и ожиданиях программ поддержки от правительства, считает аналитик Endeksa Горкем Огют.

Продажи жилья иностранцам тоже упали — на 60%. Россияне с прошлого года остаются крупнейшими иностранными покупателями турецкой недвижимости, но в ноябре они заключили 635 сделок — на 11% меньше, чем в октябре. Доля сделок с иностранцами упала с 3% в сентябре до 2,5% в ноябре. (moscowtimes.ru)