Посла Китая в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол Китая в Турции Чуи Веи вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает АПА, это связано с угрозами посольства в адрес председателя партии «İYİ Parti» Мерал Акшенер и главы муниципалитета Анкары Мансура Яваша.

Отметим, что оба политика 5 апреля распространили публикацию в связи с 31-й годовщиной массового убийства, совершенного в поселке Барын провинции Кашгар.

После появления этой публикации посольство написало в своем профиле в соцсети: «Китайская сторона справедливо сохраняет за собой право ответить на это».