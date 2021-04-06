Посла Китая в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол Китая в Турции Чуи Веи вызван в Министерство иностранных дел Турции.

Как сообщает АПА, это связано с угрозами посольства в адрес председателя партии «İYİ Parti» Мерал Акшенер и главы муниципалитета Анкары Мансура Яваша.

Отметим, что оба политика 5 апреля распространили публикацию в связи с 31-й годовщиной массового убийства, совершенного в поселке Барын провинции Кашгар.

После появления этой публикации посольство написало в своем профиле в соцсети: «Китайская сторона справедливо сохраняет за собой право ответить на это».

| 2021-04-06T19:51:16+04:00 6 апреля 2021, 20:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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