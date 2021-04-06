Посла Китая в Анкаре вызвали в МИД Турции

Посол Китая в Турции Чуи Веи вызван в Министерство иностранных дел Турции.
Как сообщает АПА, это связано с угрозами посольства в адрес председателя партии «İYİ Parti» Мерал Акшенер и главы муниципалитета Анкары Мансура Яваша.
Отметим, что оба политика 5 апреля распространили публикацию в связи с 31-й годовщиной массового убийства, совершенного в поселке Барын провинции Кашгар.
После появления этой публикации посольство написало в своем профиле в соцсети: «Китайская сторона справедливо сохраняет за собой право ответить на это».