Завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре между Португалией и Швейцарией, в которой со счетом 6:1 победила сборная Португалии.
Хет-трик в этой встрече оформил 21-йлетний нападающий Гонсалу Рамуш, который попал в стартовый состав, заменив в основе форварда Криштиану Роналду.
Теперь Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира: португальскому защитнику сейчас 39 лет и 9 месяцев.
В составе швейцарцев единственный гол забил защитник Мануэль Аканджи.
Криштиану Роналду вышел только на замену на 73-й минуте встречи. Он даже успел забить гол, но взятие ворот сразу было отменено из-за явного офсайда.
Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко. (Спорт-экспресс)