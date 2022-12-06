Завершился матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре между Португалией и Швейцарией, в которой со счетом 6:1 победила сборная Португалии.

Хет-трик в этой встрече оформил 21-йлетний нападающий Гонсалу Рамуш, который попал в стартовый состав, заменив в основе форварда Криштиану Роналду.