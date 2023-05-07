Канадский монетный двор поместит на банкноту номиналом $20 портрет короля Карла III, который заменит изображение его матери, бывшей королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на руководство монетного двора.

Процесс замены займет несколько лет. Как ожидается, дизайн новой банкноты будет подготовлен уже этой осенью. Окончательно его должен будет утвердить Букингемский дворец.

Также со временем портрет короля будет чеканиться и на всех канадских монетах. Сейчас на них можно увидеть профиль Елизаветы II.

Елизавета II, правившая Великобританией рекордные 70 лет и 7 месяцев, 8 сентября 2022 года умерла в замке Балморал в Шотландии. Де-факто принц Уэльский Чарльз стал новым монархом сразу после смерти Елизаветы II. Он взял себе тронное имя Карл III.

6 мая король Карл III и его супруга Камилла были коронованы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.