Опять «Виктория»

Проиграв в ответной встрече чешской «Виктории» со счётом 1:2 (матч в Баку завершился нулевой ничьей), «Карабах» не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Безусловно, болельщики разочарованы, что уж говорить о самих футболистах. Агдамцы были близки к повторению исторического успеха 5-летней давности, когда смогли добраться до группы ЛЧ. Но довести до победного конца матч, в котором после первого тайма наши вели со счётом 1:0, увы, не удалось…

Когда стало известно, что на пути «Карабаха», ведущей в групповой этап ЛЧ, вновь ожидаются стыковые игры с «Викторией», многие вспомнили, как в 2016 году эта дуэль завершилась не в нашу пользу. И тогда для общего успеха агдамцам не хватило всего пяти минут: чехи сравняли счёт, и благодаря гостевому голу в Баку, выбили нашего чемпиона из турнира. Мы жаждали реванша. Но, увы. Не забив дома, в гостях мы проиграли. Хотя всё могло быть и наоборот.

Тылы должны быть надёжными

Счёт открыл Озобич, тем самым возродив в нас самые радужные перспективы. Но вот удержать победу не удалось. Две грубейшие ошибки нашего вратаря — и весь труд команды ушёл в никуда. Безусловно, винить во всём голкипера было бы неверно. Но в матчах такого уровня и накала порою всё решает именно одна оплошность. Что мы и увидели во вчерашней игре. Удивил ли нас Шахруддин Магомадалиев? Да нет. Подобных казусов в его исполнении было предостаточно и во внутреннем чемпионате, и в международных встречах. Когда летом в ряды «Карабаха» влился грузинский кипер Гугешашвили, все облегчённо вздохнули: ну, наконец-то, теперь за последний рубеж можно быть спокойным. Но у Гурбана Гурбанова было своё мнение. Наставник агдамцев считает, что легионер ещё не созрел для ответственных игр и наигрывает его во внутренней Премьер-лиге. Так что, тут винить приходится только себя. Ведь будь в воротах тот же Ибрахим Шехич, который долгие годы уверенно защищал створ, такого казуса в его исполнении мы вряд ли смогли бы наблюдать. Коллектив, который стремится покорить высоты в европейских турнирах, должен быть хорошо укомплектован во всех линиях. А тем более иметь надёжного вратаря. Ошибки бывают у всех, даже у корифеев своего дела. Но надёжность вратаря определяется не его сейвами, а именно удельным весом тех самых судьбоносных ошибок. Шахруддин может за матч спасти пару раз команду, да. Но тут же заставить забыть свои заслуги наиглупейшими выходами из ворот и бессмысленными рискованными ходами. Поэтому Гурбанову, при всей той симпатии, которую он испытывает к Магмедалиеву, нужно всерьёз задуматься об укреплении тылов.

Не Магомедалиевым единым

Но как мы уже отметили, винить во всех смертных грехах лишь кипера было бы несправедливо. Как не прискорбно это признавать, на фоне легионеров «Карабаха» наши местные футболисты выглядят просто удручающе. Уж слишком велика разница в классе. Хотя в форме «скакунов» сегодня играют многие члены сборной Азербайджана. Что должен делать Гурбанов? Комплектовать коллектив лишь из иностранцев? Просто поразмышляем: кто бы из азербайджанских футболистов мог ощутимым образом усилить игру агдамцев? Практически никто. Да, мы не забываем о Махире Эмрели («Динамо» Загреб), Намике Алескерове («Сабах»), Эмине Махмудове («Нефтчи»). Но положа руку на сердце – так ли они сильны, как того требует ситуация? Отнюдь. И пока наш отечественный футбол по-прежнему находится в агонии, пока нет путного чемпионата, пока в нашем футбольном хозяйстве правят дилетанты – все успехи «Карабаха» мы будем оценивать так: все эти победы не благодаря, а вопреки.

Везение всегда к месту

Но как-бы то ни было, мы просто обязаны поблагодарить «Карабах» за тот путь, который он преодолел в этом евросезоне. Злой рок выбирал для агдамцев самых сильных соперников из возможных. Подопечные Гурбанова устранили на своём пути один за другим чемпионов Польши, Швейцарии, Венгрии. Это страны, уровень внутренних первенств которых намного выше, чем у нас. Да и укомплектованы были соперники куда лучше. Однако агдамцы добрались-таки до группового этапа Лиги Европы. Да и нет, как говорится, худа без добра. Попади «Карабах» в группу ЛЧ, скорее всего мы стали бы свидетелями ещё 6-ти матчей с участием нашего чемпиона: как бы не были сильны наши симпатии, но объективно агдамцам вряд ли бы удалось выйти из группы. Но в Лиге Европы соперники будут рангом пониже. И кто знает, как распорядится жребий. И быть может «Карабах» сможет уже в этом году обновить лучший показатель азербайджанских клубов в европейских турнирах, продержавшись как можно дольше на плаву. Что ж, удачи «скакунам»! И пусть нам повезёт. И в жребии, и на поле. Везение всегда к месту.