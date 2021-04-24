Пора научиться жить победителями

Человеческий мозг словно губка, впитывает в себя всё увиденное, услышанное, пережитое. И человек не в силах что-то изменить. С каждым ведь случалось, хочется запечатлеть определённые мгновения жизни в памяти навечно, в мелких подробностях. Ан нет, с течением времени уходят детали, а порой, губка и вовсе выжимается, не оставляя нам ни единого воспоминания. А бывает и наоборот. Хочется навсегда забыть, стереть из памяти что-то, выжать эту губку памяти до онемения пальцев и начать всё заново, но вот незадача – не получается. Впиталось так, что не отстираешь…

Когда-то житель Страны Огней гордо доставал «из широких штанин дубликатом бесценного груза… молоткастый, серпастый паспорт» практически самой великой и сильной империи в мире, сколоченный русским оружием. Поворот судьбы — и из жителя великой державы он превратился в гражданина маленького государства. Ещё пара витков вокруг Солнца — и теперь он гражданин единственной в мире страны, пятую часть земель которой оттяпал кровожадный сосед. И вот с этим грузом азербайджанскому народу пришлось жить почти 30 лет.

Следует признать, держались мы прилично. Практически одни против всего мира. Но не сломались. Понадобилось всего 44 дня, чтобы, хоть и частично, восстановить историческую справедливость. Но… Психология проигравшей стороны, груз, который давлел над нами в течение 30 лет, сыграли злую шутку. Хоть и минуло со дня победы почти полгода, большинство азербайджанцев никак не могут привыкнуть к очередной трансформации в своей судьбине, теперь уже со знаком «плюс», не могут подняться на тот самый пьедестал победителя, чтобы оттуда взирать на побеждённую сторону. Видно, губку памяти так быстро и просто не отжать. Тут бы помочь людям, и самый действенный механизм в этом процессе в руках СМИ. Но и они, как следует из наблюдений, пока не могут сбросить балласт последних десятилетий. Простой пример.

На протяжении многих лет любая победа азербайджанских спортсменов над армянскими коллегами представлялась журналистской братией как нечто неординарное. Сколько изощрённых и язвительных заголовков видели мы после подобных событий!? Оно и понятно, ненависть к врагам била через край. Не сумев добить врага на поле боя, мы долго тешили себя победами на различных спортивных аренах. Но теперь ситуация изменилась в корне. Теперь победители – мы, проигравшие — они. И уместно было бы отказаться от набивших десятилетиями оскомину заголовков, где нарочито подчёркивается представителя какой страны «осрамил» наш соотечественник, с последующими далеко идущими политическими параллелями.

Друзья, соотечественники, коллеги – реальность теперь другая, и с этим следует считаться! Теперь нам не нужны «утешительные бои», мы выиграли реальный бой, реальную войну. Пора уже отказаться от клише последних 30 лет, пора перестать заострять внимание на победах над армянами. Скажем даже больше – нужно по мере возможностей просто не замечать их. Скорее именно это и будет достойным поведением сильной и уверенной в себе стороны, нежели каждый раз потирать руки после мало-мальских значимых побед в соревнованиях разного ранга.

Психологию народа-победителя надо ковать вместе, сообща, и каждый должен внести в это свою лепту. В соответствии со своим рангом, умением и мышлением.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»