Попытка расколоть Карабахский клан: бывшие президенты встретились в подвале КГБ?

Известная в Армении газета «Грапарак» выступила с серией сообщений о том, что экс-президент Серж Саргсян на днях тайно встретился со своим предшественником Робертом Кочаряном в уголовно-исполнительном учреждении «Ереван-Кентрон», больше известном в народе как «подвал КГБ».

Сначала офис Саргсяна опроверг это сообщение, но затем газета опубликовала еще один материал, в котором настаивала на факте этой встречи, и что она якобы состоялась с благословения премьер-министра Никола Пашиняна. Причем редакция издания настаивает на своем, обещая на днях представить подробности о встрече.

В ответ на это пресс-секретарь Саргсяна Мери Арутюнян заявила, что делаются попытки вбросить в информационное поле вымыслы от «анонимных источников» о взаимосогласованной игре Никол Пашинян-Серж Саргсян. И эти попытки наводят на некоторые подозрения.

«Мы не хотим фокусировать свое внимание на эту тему, но просто интересно, какую задачу решают авторы таких вбросов, почему кому-то вдруг опять стало нужным выносить в публичную плоскость подобные небылицы, и от чего пытаются отвлечь внимание общественности?», — отмечается в комментарии.

Действительно, интересен смысл появления такой новости. Учитывая характер отношений между новой властью и двумя бывшими президентами из карабахского клана, крайне неправдоподобно выглядит само допущение, что Никол Пашинян способен «благословить» встречу Саргсяна с Кочаряном в тюрьме. Тем более, что именно стараниями премьер-министра Армении последний до сих пор находится там. Об этом, кстати, на днях напомнила международная правозащитная организация Amnesty International: «25 июня 2019 года в третий раз был арестован бывший президент Роберт Кочарян — в связи с предъявленными ему в 2018 году обвинениями в «свержении конституционного строя» и получении взятки. По версии прокуратуры, бывший президент ответственен за силовой разгон протестов, проходивших в марте 2008 года. Тогда при разгоне участников акции против предполагаемых нарушений на выборах, о которых заявляла тогдашняя оппозиция, погибли 10 человек. Роберт Кочарян отверг обвинения как безосновательные и политически мотивированные и обвинил правительство в неправомерном давлении на судебную систему. Когда в мае 2019 года суд освободил Роберта Кочаряна под залог, премьер-министр Никол Пашинян потребовал провести всестороннюю реформу судебной системы, публично раскритиковал судей за это решение об освобождении и призвал сторонников блокировать здания судов».

И он ведь добился своего. Всеми правдами и неправдами Кочаряна продолжают держать в заключении до сих пор. И рассмотрение его дела тянется крайне медленно. Значит, таков интерес правящей команды.

Показательно, что буквально на днях защита второго президента Армении Роберта Кочаряна подала иск с требованием освободить его из-под стражи до окончания пандемии коронавируса. Кочарян входит в группу риска, так как он старше 60 лет и имеет проблемы со здоровьем, указали адвокаты. И тут вроде не подкопаешься – но и такие заявления судьями лонгируются и не рассматриваются.

Еще один говорящий момент – на днях Кочарян стал единственным арестованным, которого призвал освободить из-за угрозы коронавируса католикос Гарегин II. И тут же появились обвинения в прессе, что выступление священнослужителя носит политический характер.

Да и у Сержа Саргсяна, благодаря стараниям власти, тоже не все благополучно. К примеру, на днях он был вызван для дачи показаний на заседание спецкомиссии парламента по расследованию обстоятельств Апрельской войны 2016 года в Карабахе. Выйдя к журналистам после заседания, Саргсян пообещал созвать пресс-конференцию, и если журналисты пожелают, рассказать о событиях апреля 2018 года, то есть о бархатной революции Пашиняна.

Кроме того, в армянских СМИ появились слухи, что против Саргсяна готовят новое уголовное дело по обвинению в получении взятки в размере 7 млн долларов в период президентства.

Таким образом, продолжающееся противостояние между властью и экс-президентами налицо. И потому очень трудно понять, кому на руку вышеупомянутые публикации газеты «Грапарак», и какая цель может стоять за ними? Со стороны это выглядит просто как неуклюжая попытка рассорить всех со всеми. То есть, конечная задача, возможно, состоит в том, чтобы рассорить двух лидеров карабахского клана, а значит – ослабить его в целом.