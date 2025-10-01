Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила единство европейского сообщества на фоне нарушений Россией воздушного пространства стран ЕС. Фон дер Ляйен выступила с соответствующим заявлением в среду, 1 октября, в Копенгагене, где проходит неформальный саммит глав государств и правительств ЕС.

«Россия пытается посеять раздор и страх в наших обществах. Мы этого не допустим», — процитировало фон дер Ляйен агентство AFP.

На встрече в датской столице лидеры ЕС обсуждают оборонную способность Европы на фоне войны в Украине. Кроме того, речь идет о дальнейшей помощи Киеву.

Лидеры Евросоюза призвали поддержать инициативу по предоставлению Киеву миллиардов евро в виде кредитов, обеспеченных замороженными российскими активами.

Фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили, что речь может идти о выделении Украине дополнительных средств на сумму до 140 млрд евро.

«Мы не конфискуем активы. Украина должна будет вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации», — привело слова председательницы ЕК агентство dpa.

По данным Еврокомиссии, около 200 млрд евро активов Центробанка России были заморожены в ЕС на фоне войны РФ в Украине. Большая часть этих средств хранится в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

«В наших рядах крепнет консенсус по поводу того, что не только европейские налогоплательщики должны платить за поддержку Украины, но и Россия должна нести ответственность», — подчеркнула фон дер Ляйен.

«Основной принцип международного права заключается в том, что вы должны покрыть ущерб, который вы нанесли», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на юридические вопросы, поднятые некоторыми членами блока. (DW)