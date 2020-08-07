Помпео призвал Афганистан освободить заключенных талибов

Госсекретарь США Майк Помпео призвал всеафганский совет старейшин освободить из тюрем заключенных боевиков движения «Талибан», обеспечив тем самым начало выполнения последнего условия для старта внутриафганских переговоров, сообщает РИА «Новости».

«Насколько мы понимаем, они решат обеспечить скорое освобождение остающихся пленных талибов из своих списков — это последнее препятствие для начала внутриафганских переговоров», — цитирует Госдепартамент слова Помпео.

Он добавил, что поведение обеих сторон в ходе переговоров повлияет на размер грядущей материальной помощи от США.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.