Генеральный директор компании «Astronomer», которого поймали на супружеской измене, уволился, потому что согласно концепции компании «Astronomer», супружеские ценности являются основополагающими. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Согласно учению Армянской Апостольской Церкви, иеромонах женится на Церкви и не имеет права на какие-либо иные личные отношения.

Ктрич Нерсисян, нарушивший брачный обет, данный Церкви, до сих пор не покинул Патриаршие покои, осквернив тем самым святыню нашей святости – Первопрестольный (Святой Эчмиадзин).

Тем самым Ктрич Нерсисян приглашает нас, верных последователей Армянской Апостольской Святой Церкви, освободить Патриархат от него.

Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — написал, в частности, Никол Пашинян. (news.am)