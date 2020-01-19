Помпео и Чавушоглу обсудили создание механизма контроля прекращения огня в Ливии

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Ливии, отметив необходимость создания надежного механизма контроля за режимом прекращения огня в стране. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня в Берлине мы с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушлогу обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились друг с другом насчет необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля», — говорится в сообщении американского госсекретаря. (ТАСС)

 

| 2020-01-19T15:58:41+00:00 19 января 2020, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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