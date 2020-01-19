Помпео и Чавушоглу обсудили создание механизма контроля прекращения огня в Ливии

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили процесс мирного урегулирования в Ливии, отметив необходимость создания надежного механизма контроля за режимом прекращения огня в стране. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня в Берлине мы с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушлогу обсудили мирный процесс в Ливии. Мы согласились друг с другом насчет необходимости официального прекращения огня и надежных механизмов контроля», — говорится в сообщении американского госсекретаря. (ТАСС)