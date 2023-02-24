Ежегодно на азербайджанских дорогах происходит большое количество аварий. За прошлый год в стране зафиксировано 1668 ДТП, сообщает Госкомстат. А ведь многих из них удалось бы избежать, если бы водители и пешеходы не нарушали ПДД.

В России в следующем году должно заработать федеральное мобильное приложение «Народный инспектор», которое позволит россиянам сообщать о нарушениях ПДД. Жители смогут фиксировать нарушения и отправлять доказательства в виде фото или видеосъемки. Например, если нарушены правила парковки (включая парковку на газонах, на велосипедных дорожках, стоянка под знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена»), если водитель проехал по сплошной разметке и выехал за стоп-линию. Приложение будет автоматически определять текущее местоположение устройства, с которого подается жалоба, распознавать госномер машины и определять дорожные знаки. Пользователи данного приложения получат бонусы, которые можно будет использовать для оплаты парковки или проезда на общественном транспорте, если по их жалобам будут оформлены постановления.

Стоит ли и в нашей стране применить подобное? Эксперт в сфере транспорта Фазиль Мамедов отметил в беседе с #, что не раз говорил о важности не столько строгости закона, сколько его неотвратимости.

«Например, сейчас в стране за некоторые нарушения ПДД предусмотрены большие штрафы, но когда человек знает, что из 100 нарушителей поймают лишь часть, то может играть в русскую рулетку «поймают-не поймают». Другое дело, если нарушитель будет знать, что его накажут, тогда в 99% случаев он не пойдет на нарушение», – говорит он.

По его словам, например, в США порядка 90% участников дорожного движения соблюдают ПДД, потому там на дорогах довольно безопасно. О наших дорогах этого не скажешь.

«Многие водители охотно предоставили бы необходимые факты о дорожных нарушителях в правоохранительные органы, чтобы привлечь тех к ответственности. При этом цель – не наказание, а то, чтобы в обществе было меньше нарушений. Участниками дорожного движения являются все, ведь каждый из нас если не водитель, то пешеход, велосипедист, мотоциклист и т.д. Если бы даже хотя бы 10% населения относились к этому с ответственностью и информировали полицию о правонарушениях, огромного количества правонарушений не было бы. Вот, например, сейчас иногда видишь, как водитель опасно лавирует на дороге, превышает скорость, и вдруг начинает ехать нормально. А все дело в том, что он знает – рядом есть дорожный радар и он боится, что его правонарушение зафиксируют и ему пришлют штраф, или же он увидел машину дорожной полиции. То есть, он совершает нарушения, только когда думает, что останется безнаказанным. Ради безопасности на дорогах, ради спасения хотя бы одной-двух жизней стоило бы ввести ту практику, которую собираются ввести в России», – считает Мамедов.

Как отметил эксперт, если говорить о юридических аспектах, то в Кодексе об административных проступках подробно говорится о том, в каких случаях возбуждается делопроизводство о правонарушении. Если речь о дорожном движении, то это делается в том случае, если участник дорожного движения нарушает ПДД и это фиксирует дорожная полиция. Прокуратура имеет право возбудить дело, если имеются факты нарушения, дело возбуждается, и если информация о правонарушении прошла в СМИ, а также по заявлению физического или юридического лица.

Правонарушение должно быть персонифицированным, а жалоба на него не должна быть анонимной. Анонимные заявления не рассматриваются.

Мамедов подчеркнул, что на фото или видеодокументе должно быть несколько конкретных данных, в частности должна быть понятна точка правонарушения, то есть привязка к местности, дата, время, читаемые номера машины, и чтобы было возможно опознать лицо человека, управляющего транспортным средством.

«Но в случае, если тот или иной человек решит фиксировать нарушения и сообщить об этом в соответствующую инстанцию, ему нужно будет каждый раз писать заявление и оставлять свои данные. Мало того, что все это займет немало времени, многие еще и не знают, как все правильно оформить, и потому они никуда не обращаются.

Как я уже сказал выше, многие хотели бы привлечь нерадивых водителей или пешеходов к ответственности, но, когда они думают о процедуре подачи жалобы, желание это делать у них пропадает. Чтобы не было тех, кто устраивает гонки на дорогах и других дорожных нарушителей, они должны бояться не только дорожную полицию и видеокамер. Они должны знать, что любой водитель, любой пешеход может зафиксировать его правонарушение, довести его до нужной инстанции, и его за это накажут. В свое время, – рассказал он, – чтобы упростить процедуру подачи жалобы, я предложил вариант: достаточно один раз предоставить свои данные, зарегистрировавшись, и после этого каждый раз, когда человек посылает доказательства нарушения на дороге, в соответствующих органах знают, кто их прислал. То есть, человек уже есть в базе данных. Но тогда идея не нашла отклика. Как мне сказали, это потому, что люди могут начать жаловаться на кого-то, чтобы ему таким образом насолить. Но это не может быть причиной, так как мотивация в данном случае не имеет значения, главное, есть ли доказательство нарушения – фотография, видео или свидетели. Дорожная полиция сейчас не справляется с объемом нарушений. Показателем работы должна быть безопасность на дорогах. Если у нас можно будет отправлять жалобы на дорожные нарушения, тот, кто зафиксировал нарушение, может, узнав, что никого не наказали, настаивать на привлечении к ответственности. При современных технологиях внедрить приложение такого рода ничего не стоит. Но для этого инициатива должна быть поддержана на правительственном уровне».