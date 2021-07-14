Посольство Азербайджана в России обратилось к согражданам в этой стране.

Как передает московский корреспондент АПА со ссылкой на посольство, в обращении говорится:

«В связи с вопросом урегулирования гражданами Азербайджанской Республики своего правового положения на территории Российской Федерации сообщаем следующее.

Как известно, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №364 от 15 июня 2021 года, течение сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан было продлено до 30 сентября 2021 года.

И ввиду этого, согласно полученной от соответствующих российских структур информации, для урегулирования своего правового положения иностранному гражданину необходимо в кратчайшие сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту (при наличии) для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории Российской Федерации.

При утрате или порче миграционной карты иностранному гражданину для получения дубликата миграционной карты необходимо заявить об этом при обращении в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения. При выдаче дубликата миграционной карты смена ранее заявленной цели визита в Россию не предусмотрена.

По информации МВД России, в настоящее время на территории Российской Федерации находятся до 100 тысяч граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом.

Учитывая вышеизложенное, Посольство настойчиво призывает граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом принять во внимание данное сообщение и в кратчайшие сроки предпринять соответствующие меры».