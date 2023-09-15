Солнце русской поэзии – Александр Сергеевич Пушкин – написал немало произведений, которые иначе, как гениальными не назовешь. Но, по моему субъективному мнению, жемчужиной всех его творений является поэма «Евгений Онегин». И в этой поэме есть такие слова: «Его пример – другим наука».

Вынужден констатировать печальный факт: некоторые азербайджанские чиновники не читали вышеупомянутую поэму. Следовательно, с этой фразой, ставшей афоризмом, они не знакомы.

Мало того, они предпочитают не читать, а считать. Деньги. Незаконно присвоенные. В этом деле, конечно же, все великие математики в истории человечества выглядят перед нашими «счетоводами» обыкновенными первоклассниками.

Действительно, азербайджанскому чиновнику нелегко прожить на пару тысяч манатов в месяц. Согласитесь, это довольно таки тяжелый стресс. Вот и приходится «бедолаге», как говорится, «брать на лапу». Нет, не из меркантильных интересов, а ради жизненного спокойствия.

Но вот в Украине отнеслись к коррупционерам совсем иначе. Киев хочет решить «коррупционную болезнь операбельным путем».

Поразительно, но в стране, где идет отечественная война, и вроде бы не до таких второстепенных вопросов, умудряются заняться и коррупционерами.

Так, в начале сентября в Украине заработает специальный интернет-портал, куда граждане смогут анонимно сообщать о фактах коррупции и – после решения суда – получать за это материальное поощрение в размере десятой доли от «сорванной схемы». Но – не больше 14 миллионов гривен единовременно.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков вкратце разъяснил концепцию работы интернет-портала: «Это – специальный ресурс, который обеспечит анонимное отправление уведомлений о коррупции», как правило, «сотрудниками организаций в их организациях».

То есть, сотрудники ведомств, прознавшие о коллегах, допускающих факты коррупции, смогут оперативно об этом уведомить. Эти уведомления, – продолжает Новиков, – «будут попадать руководителям структур или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ГБР, НАПК и Национальной полиции». Новиков обещает, что его портал будет «самым современным в мире», а главное, – в работе будут учитываться рекомендации Евросоюза и опыт других европейских стран.

При этом, – указывает киевская журналистка Светлана Крюкова, «уже сейчас в Высшем антикоррупционном суде Украины рассматривают первое дело, по которому своё вознаграждение может получить гражданин, доложивший о нём».

Позвольте, но с последними словами Крюковой, я не согласен. Гражданин не доложил, не «стуканул», а просто избавил общество от нечистоплотного чиновника.

Возможно, некоторые из читателей с «понятиями» возразят: мол, «закладывать» кого-то не самых честных правил. И оппонировать будут те, которые не столкнулись с чиновничьим беспределом.

В любом случае, «украинский пример – азербайджанцам наука». Думается, чем раньше азербайджанские чиновники освоят эту науку, тем лучше будет для них самих.

Впрочем, не следует забывать и другую мудрость: горбатого могила исправит. И если такой же портал будет запущен в Азербайджане, то «горбатых» будет очень много. Любят на Востоке деньги. А халявные,тем более.

Однако, это не освобождает «местных цезарьков» от уголовной ответственности. Как говорил товарищ Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме». А взяточник и коррупционер, тем паче.

Но в данном случае беспокоит другое: если вдруг в Азербайджане маховик украинского «ноу-хау» придет в действие, то велика вероятность того, что он даст сбой на полпути.

Дело в том, что выявить «стукача-анонима», посмевшего пойти против «цезаря» местного масштаба, последнему не составит особого труда.

При его возможностях и «нажитых непосильным трудом средств» вполне будет достаточно не только избежать наказания, но и узнать имя, фамилию, должность и адрес «фантома». И в этом случае, его пример уж точно будет другим наука. А что вы хотели? Это в Украине царят западные порядки. А у нас тут Восток.

Восток – дело тонкое, где некоторые вещи приобретают свой специфический характер. Так что, идея хорошая, но, вспомним Киплинга: Запад – есть Запад, Восток — есть Восток. И им никогда не сойтись. В данном случае, остается просто выразить сожаление…