Безработица – один из факторов роста преступности. Отсутствие заработка становится причиной постоянного стресса, психологических проблем. И чтобы забыться хоть на время, некоторые начинают употреблять наркотики и прикладываться к бутылке, что ведет к моральной деградации. Бывает и наоборот, пагубные привычки приводят к потере работы. А там и до криминала недалеко в невменяемом состоянии и в поисках денег на дозу. Нередко преступления совершаются ранее судимыми людьми, не сумевшими трудоустроиться. Нужна социализация тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Любителей легкой наживы это не остановит, у них попросту нет желания работать. Но немало и тех, кто не стал бы нарушать закон, если бы мог зарабатывать легально. Еще один момент: доход должен быть не мизерным, а таким, на который можно нормально жить.

По данным Госкомстата, из 36 494 зарегистрированных в стране преступлений в 2022 году 10 665, или 29,2%, были связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что на 24,4% больше, чем в 2021 году, сообщает abc.az. За отчетный период было выявлено 8587 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из которых 34,4% составили лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Из лиц, совершивших преступления, 72,8% составили те, кто нигде не работал и не учился, а 2,7% — женщины. Среди лиц, совершивших преступления, 0,2% составляли дети в возрасте от 14 до 17 лет, 7% — от 18 до 24 лет, 16,7% — от 25 до 29 лет и 76,1% — лица в возрасте 30 лет и старше.

Глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, прокомментировал для # данную информацию.

– Какие преступления чаще всего совершают безработные?

– В основном, это преступления имущественного характера, причем, по определению, не связанные со службой или с работой: воровство, грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество. Они также задействованы в преступных схемах, сулящих быстрое обогащение, например, наркобизнесе.

Сравнение данных с допандемическим 2019 г., когда было зарегистрировано 4.056 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с прошлым годом, когда зарегистрировали 10.665 таких случаев, показывает 2,5-кратный рост, особенно заметный на фоне остальных преступлений, где, за исключением мошенничества, статистика осталась почти неизменной. Соответственно, выросло и число преступлений, совершенных наркоманами с 841 до пандемии до 2484 в 2021 г. (почти в 3 раза).

Рост доли наркопреступлений в общей преступности можно объяснить не столько гуманизацией уголовного законодательства в этой области, сколько условиями пандемии и связанными с нею ограничениями. Закрытие сухопутных границ не только обогащает монополистов, завозящих в страну те или иные товары, но и наносит серьезный ущерб экономике семей, которые традиционно занимались заработками в России или челночным бизнесом. К тому же наркозависимость постоянно стимулирует наркоманов искать деньги на покупку «дури».

– Что необходимо предпринять для сокращения числа таких преступлений?

– Необходима целая государственная программа. И прежде всего надо бороться с коррупцией тех государственных органов, которые борются с наркобизнесом. Потому что, если наркотики появляются в обороте даже в условиях закрытых сухопутных границ, то это происходит исключительно благодаря неэффективности работы этих органов. В фокусе борьбы должны быть крупные поставщики и организаторы наркобизнеса.

И это касается не только борьбы с наркотиками. Возьмем такой доходный вид бизнеса, как скупка металлолома. Из сообщений правоохранителей видно, что воруют рельсы — сотнями метров, электрические кабели, ограды с могил, на днях украли даже стальной мост, соединяющий два района. Злоумышленников ловят, но практически никогда на скамью подсудимых не садятся приемщики металлолома. А ведь, если бы в приемных пунктах не принимали бы этот металл, полученный заведомо преступным путем, то и не тащили бы туда рельсы с железной дороги. Но приемщиков не наказывают, хотя их не так много и все они действуют открыто. Видимо, как и в случае и наркоманией, кто-то не хочет резать курицу, несущую золотые яйца…

Возвращаясь к наркоманам, добавлю, что их необходимо лечить и привлекать к труду. Если в наркобизнес вовлечено 34,4% рецидивистов, то это означает, что две трети в нем — новые люди. Возможно, они бы не пошли на преступление, если бы их лечили, и дали бы возможность заработать честным трудом, и в первую очередь на земле, в сельской местности. А то много говорится о необходимости усиливать работу сельского хозяйства, а сельчане в это время предпочитают бежать в город за легким заработком.

– Отсутствие работы может толкнуть на отчаянные поступки…

– Да, и такое тоже наблюдается — некоторые суициды явно вызваны неспособностью человека справиться со своими финансовыми проблемами. Для борьбы с безработицей нужен комплексный подход, согласованность работы всех структур Кабинета Министров.

У нас, например, всерьез поднимается вопрос продовольственной безопасности страны. Причина на поверхности — населению не хватает производимого в республике мяса, масла, зерна, рыбы. А ведь когда-то всего этого было с избытком, и Азербайджан был и житницей, и кузницей, и здравницей. Может быть, имеет смысл поэкспериментировать с кооперацией сельского хозяйства? Во многих странах в этом не видят ничего странного (например, кибуцы в Израиле), и лишь у нас в кооперации видят мрачную тень советских колхозов.

А вспомним, сколько молодежи учится у нас за границей современным профессиям и остаются там работать, потому что у нас в стране увлеченно занимаются лишь торговлей и индустрией развлечений. Может, не стоит пускать высшее образование на самотек, а целенаправленно готовить кадры для нашего хозяйства, параллельно строя высокотехнологическое производство? Неужели у нас это получится хуже, чем у китайцев?