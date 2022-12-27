Расследование взрывов на ветках российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря идёт тяжело, написала The New York Times со ссылкой на высказывания шведских следователей.

В частности, они назвали условия на Балтике как будто идеальными для заметания следов. На это обратила внимание Русская служба «Би-би-си». Среди условий, затрудняющих работу следователей, упоминается то, что дно моря пересекает огромное количество подводных трубопроводов и кабелей, и за ними никто постоянно не наблюдает. Также на дне имеются обширные захоронения обычных и химических боеприпасов, поэтому у всех прибрежных стран — не только у России — есть как оборудование, так и специалисты по подводным взрывным работам. Эксперты обратили внимание и на то, что в районе утечек крайне интенсивное судоходство, причем суда при желании могут выключать транспондеры и уходить от слежения.

Как рассказали The New York Times эксперты, у Москвы теоретически могут быть данные наблюдения за трубопроводом с помощью сонаров. Однако, западные следственные органы доступа к этим данным не имеют.

Газета написала и о примерной стоимости ремонта повреждённого газопровода. Оценку начала компания-оператор проекта Nord Stream AG. Согласно одному из предположений, ремонт обойдется минимум в 500 миллионов долларов, рассказал изданию неназванный источник.

Обе ветки «Северного потока-1» и одна из веток «Северного потока – 2» оказались выведены из строя в конце сентября. (svoboda.org)