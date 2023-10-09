Точка в конфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном пока не поставлена.

Как передает #, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, до тех пор, пока не будут полностью реализованы комплексные трехсторонние соглашения, подписанные между Россией, Азербайджаном и Арменией, нельзя считать, что поставлена точка в конфликтной ситуации.

«Полагаю, что точка в конфликтной ситуации пока не поставлена. И здесь сохраняет актуальность комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре. И Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями», — подчеркнул российский дипломат.