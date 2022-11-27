Режим радикального движения «Талибан», находящийся у власти в Афганистане, поставлял технику для строительства объектов инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Это утверждает, ссылаясь на источники в представительстве «Талибана» в столице Катара Дохе, британская газета The Telegraph.

Высокопоставленные представители «Талибана», живущие в Катаре, как утверждается, закупали оборудование, а затем сдавали его в субаренду компаниям, которые строили объекты для чемпионата мира. Таким образом, они заработали, как утверждается, миллионы долларов. Стоимость аренды одной единицы техники доходила до 10 тысяч долларов в месяц, при этом некоторые талибы, как утверждается, закупили до 10 машин.

При этом эти закупки опосредованно финансировали власти Катара, которые платили представителям «Талибана» в офисе в Дохе крупные пособия с целью способствовать мирным переговорам, которые талибы вели в стране с США. Газета отмечает, что эти выплаты осуществлялись с согласия ООН и, по-видимому, власти Катара не допустили никаких формальных нарушений.

Представители «Талибана» заявили The Telegraph, что не участвовали в строительстве объектов в Катаре. ФИФА статью не комментировала. (svoboda.org)