Вакцина AstraZeneca: азербайджанцам страшно, а ВОЗ рекомендует

Вакцина против коронавирусной инфекции нового типа AstraZeneca была доставлена в Азербайджан из Кореи. Важный груз в количестве 84 000 доз в аэропорту Гейдара Алиева встречали представители Министерства здравоохранения в лице заместителя министра Виктора Гасымова.

Всего британо-шведская компания обязалась доставить в Азербайджан 432 000 доз спасительной вакцины до конца мая. Однако из-за отставания от графика производства препарата на целых два месяца, неизвестно, успеет ли она вовремя. Для сравнения приведем пример. По контракту AstraZeneca должна была доставить европейским странам 180 млн доз вакцины до второго квартала 2021 года. Но по каким-то причинам, известным только самой компании, цифра уменьшилась аж в два раза, составив 90 млн доз.

AstraZeneca – второй по счету препарат против COVID-19, который будут применять в Азербайджане в борьбе с коронавирусной пандемией. Напомним, что в январе текущего года была завезена вакцина китайского производителя Sinovac, которая успешно применяется среди населения страны. В течение двух с половиной месяцев привились 1 111 722 человека. I дозу получили 706 433 пациента, II — 405 289 (статистика на 9 апреля 2021 года). При этом не было зарегистрировано ни одного летального случая, вызванного побочным действием препарата. После вакцинации наблюдались лишь покраснение в месте укола, повышение температуры и давления.

Между тем не успела первая партия вакцины компании AstraZeneca пересечь границу, как в социальных сетях начались бурные обсуждения. Если к китайскому препарату население отнеслось с настороженностью, то к европейскому оказалось, что и вовсе доверия нет. Люди, боясь раньше времени предстать перед Всевышним с отчетом за грехи мирские, уже сейчас отказываются от «вакцины-убийцы» даже под дулом пистолета.

Их опасения можно понять, ведь март месяц запомнился смертельными случаями после введения препарата AstraZeneca. С одной стороны убивает коронавирус, с другой – осложнения в виде тромбоза (15 случаев), эмболии легочной артерии (22 случая) и анафилактического шока (первый и единственный случай произошел в Грузии), вызванных вакциной.

Дело дошло до того, что страны Евросоюза (Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Швеция, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург), не входящие в его состав Норвегия и Исландия, а также Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд, Южная Африка объявили о приостановке использования этой вакцины до полного изучения возможной связи между введением препарата и смертью пациентов. Но среди «мятежных» стран появилась «преданная» AstraZeneca Украина.

Как только Европа зашевелилась, британо-шведская кампания поняла, что «запахло жареным» и решила пойти ва-банк. Она изменила название, став Vaxzevria. И тут приходит на ум цитата из басни Крылова «Квартет»: «А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь». Ящик Пандоры остался таковым, несмотря на внешние изменения.

Возвращаясь на семь месяцев назад (август 2020 года), напомним, что предварительные результаты исследования вакцины под кодовым названием AZD1222, опубликованные в журнале Lancet, показали, что разовое введение препарата приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% людей через месяц. К ноябрю этого же года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции. Что касается серьезных побочных явлений, то они не были выявлены.

Вместе с тем не все так просто, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что еще на этапе исследований испытания препарата приходилось временно прервать из-за смерти одного из испытуемых, но тогда медики пришли к выводу, что причина не связана с вакциной.

Однако после начала массовой иммунизации стали появляться сообщения о случаях госпитализации и смерти среди пациентов. Сначала эта была Австрия, затем Дания и Словакия. Однако, несмотря на утверждение врачей, что причина летального исхода в образовании тромбов у людей, компания в свою очередь заявила об отсутствии доводов этой связи.

Но не долго Vaxzevria выходила сухой из воды, апеллируя отсутствием доказательств. 6 апреля 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) заявило, что тромбизация сосудов связана с вакциной. Так, в сосудах 30 (7 человек уже скончались) из 18,1 млн привитых англичан появились тромбы.

Несмотря на такое заявление, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает в упор не видеть связи между препаратом Vaxzevria и образованием тромбов. Хотя помнится, что эта же организация год назад заявляла, что пандемии коронавируса не будет.

Учитывая то, что коронавирусный вопрос решается на уровне Кабинета Министров Азербайджана, входящие в его состав государственные структуры должны как-то отреагировать на заявление ЕАЛС и то, что происходит в мире.

В связи с этим # обратилось в правление Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). Здесь нам сообщили, что вакцина Vaxzevria была привезена в Азербайджан по государственной линии, поэтому ответы нужно искать либо в Минздраве, либо в Оперативном штабе при Кабмине.

Ответ Минздрава не заставил долго ждать.

Замминистра Виктор Гасымов заявил, что привезенная в страну вакцина британо-шведской компании еще не использовалась. По его словам, граждан стараются прививать качественными и безопасными препаратами. Только ВОЗ регулирует вопрос касательно использования вакцин.

Спустя день, видя возрастающее беспокойство среди населения, ясность в сложившуюся ситуацию попытался внести заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов. По его словам, разговоры вокруг вакцины Vaxzevria дали основание обратиться к ВОЗ. Однако международная организация рекомендовала не только Азербайджану, но и другим странам использовать данный препарат.

Депутат подтвердил словам В.Гасымова, что новая вакцина еще не используется, так как в стране достаточно резервов для длительного применения CoronaVac.

«На основании заключения местных и международных экспертов любые подозрения будут всесторонне изучены соответствующими учреждениями. Азербайджанское общество должно быть уверено, что наше государство всегда заботится о здоровье каждого гражданина, а также предпринимает своевременные шаги для предотвращения экономического и иного ущерба, нанесенного пандемией. Наиболее эффективным из них является массовая вакцинация. В этом вопросе наша страна стремится быть лидером», — заявил Р.Махмудов.

Надеемся, что сказанное в адрес вакцины Vaxzevria всего лишь наговоры, и не так страшен черт, как его малюют. Ведь если мы ошибаемся, то это может обернуться трагедией для многих людей. А пока с лозунгом: «Все, что нас не убивает, делает сильнее», — мы продолжаем борьбу с «короной».

Специально для «Зеркало» Мина Гусейн

P.S. Чтобы не дать шумихе вокруг Vaxzevria разгореться с еще большей силой, компания решила все же начать изучение причин образования тромбов у привившихся. Вот, какой документ они представили общественности:

«Мы уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи».

Кроме того, в нем также указано, что исследования не выявили факторов риска, связанных с полом, возрастом или другими параметрами вакцинированных пациентов.