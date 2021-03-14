Помощник Президента: Ложный миф о Тигранакерте окончен

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter о крепости Шахбулаг в Агдаме. Как сообщает Report, Хикмет Гаджиев написал: «Шахбулаг. Агдам. Фальшивая мифическая история о Тигранакерте окончена».

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана группа местных СМИ и лидеров НПО, блоггеров и общественных активистов посетила освобожденный Агдамский район. Руководителей СМИ и общественных организаций, блогеров и общественных деятелей сопровождал помощник Президента — руководитель внешнеполитического управления Администрации Президента.