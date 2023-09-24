Встреча представителей Армении и Азербайджана для подготовки переговоров лидеров двух стран состоится 26 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении в Facebook.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где 26 сентября … встретится с советниками президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым…» — говорится в сообщении.

Их целью станет подготовка к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде, подчеркнули в Совбезе Армении.