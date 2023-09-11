В настоящее время цены на нефть во всем мире стабильны и скорее вырастут, чем упадут.

Как сообщает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал помощник президента России Максим Орешкин.

«Если посмотреть на мировой рынок, то можно увидеть, что запасы нефти в мире очень серьезно сокращаются, а это значит, что они (цены на нефть — ред.) скорее вырастут, чем снизятся от нынешнего уровня. Поэтому они стабильны, и я уверен, что в будущем, даже если нынешние и более высокие цены сохранятся, у ОПЕК+ будет пространство для увеличения добычи», — отметил Максим Орешкин.

Он добавил, что в первом полугодии цена на нефть значительно упала, но сейчас она восстановилась.